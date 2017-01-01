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    Технології

    У Facebook Messenger знову стався збій

    Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення
    Сьогодні, 5 грудня, в роботі Facebook Messenger відбуваються збої. Проблеми в роботі сервісу фіксуються як у веб-версії Facebook, так і в мобільному додатку. Це вже другий випадок за останній тиждень, — передає Лига.Бизнес. Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення. Компанія Facebook поки не
    • Сьогодні, 15:09
    • Розсилка

    Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення

    Сьогодні, 5 грудня, в роботі Facebook Messenger відбуваються збої. Проблеми в роботі сервісу фіксуються як у веб-версії Facebook, так і в мобільному додатку. Це вже другий випадок за останній тиждень, — передає Лига.Бизнес.

    Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення.

    Компанія Facebook поки не прокоментувала ситуацію.

    Facebook
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