У Facebook Messenger знову стався збій
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Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення
Сьогодні, 5 грудня, в роботі Facebook Messenger відбуваються збої. Проблеми в роботі сервісу фіксуються як у веб-версії Facebook, так і в мобільному додатку. Це вже другий випадок за останній тиждень, — передає Лига.Бизнес.
Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення.
Компанія Facebook поки не прокоментувала ситуацію.