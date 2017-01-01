У Facebook Messenger знову стався збій

Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення

Сьогодні, 5 грудня, в роботі Facebook Messenger відбуваються збої. Проблеми в роботі сервісу фіксуються як у веб-версії Facebook, так і в мобільному додатку. Це вже другий випадок за останній тиждень, — передає Лига.Бизнес. Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення. Компанія Facebook поки не



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Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення

Сьогодні, 5 грудня, в роботі Facebook Messenger відбуваються збої. Проблеми в роботі сервісу фіксуються як у веб-версії Facebook, так і в мобільному додатку. Це вже другий випадок за останній тиждень, — передає Лига.Бизнес.

Повідомлення не відсилаються і не приходять. Також користувачі не отримують сповіщення.

Компанія Facebook поки не прокоментувала ситуацію.