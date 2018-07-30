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    Технології

    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9

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    Заводські макети нових iPhone - У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9
    Заводські макети нових iPhone

    На знімках представлені заводські макети майбутніх пристроїв

    У Мережі з'явилися перші «живі» знімки майбутніх iPhone 9 і iPhone X Plus. Фотографії опублікував на своїй сторінці в Мережі авторитетний інсайдер Бенджамін Гескін, a.k.a. @VenyaGeskin1.

    Судячи із зовнішнього вигляду, на знімку показані не справжні гаджети, а їхні заводські макети.

    У створенні макетів ґрунтувалися на виробничих схемах.

    Гаджети мають діагональ екранів 6,5 і 6,1 дюйма. Останній є бюджетною моделлю з ЖК-екраном і одинарною камерою.

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    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9
    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9
    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9
    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9
    У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9

    Очікується, що дешева модель також отримає ультратонку рамку в 0,5 мм, виготовлену з алюмінію.

    Можлива вартість пристроїв складе від 650 до 800 (за бюджетну модель) і від 900 до 1000 доларів за старшу.

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