У мережу виклали фото майбутніх iPhone 9



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заводські макети нових iPhone

На знімках представлені заводські макети майбутніх пристроїв

У Мережі з'явилися перші «живі» знімки майбутніх iPhone 9 і iPhone X Plus. Фотографії опублікував на своїй сторінці в Мережі авторитетний інсайдер Бенджамін Гескін, a.k.a. @VenyaGeskin1.

Судячи із зовнішнього вигляду, на знімку показані не справжні гаджети, а їхні заводські макети.

У створенні макетів ґрунтувалися на виробничих схемах.

Гаджети мають діагональ екранів 6,5 і 6,1 дюйма. Останній є бюджетною моделлю з ЖК-екраном і одинарною камерою.

Очікується, що дешева модель також отримає ультратонку рамку в 0,5 мм, виготовлену з алюмінію.

Можлива вартість пристроїв складе від 650 до 800 (за бюджетну модель) і від 900 до 1000 доларів за старшу.