У Нідерландах вперше у світі робот самостійно провів операцію на оці



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Тепер лікарі можуть працювати з роботом, що зробить операції точнішими і безпечнішими

Раніше операції на сітківці завжди виконувалися вручну невеликою групою спеціалізованих офтальмологів

У Нідерландах у Роттердамі вперше у світі провели унікальну операцію. Під наглядом хірургів робот провів «самостійну» операцію на сітківці ока.

Про це повідомляє NOS.

«У Роттердамі вперше хірургія ока була виконана роботом. Ніколи раніше в світі пацієнт не піддавався такій операції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операцію провели ще минулого тижня, проте відомо про неї стало лише зараз. Її назвали «успішною з медичної точки зору».

Раніше операції на сітківці завжди виконувалися вручну невеликою групою спеціалізованих офтальмологів. Тепер лікарі можуть працювати з роботом, це має зробити операції точнішими і безпечнішими.

У довгостроковій перспективі, робот може виконувати операції на сітківці, які зараз є неможливими, коли наприклад, треба дістатися дуже маленьких кровоносних судин на задній поверхні ока.

Вперше нідерландського робота випробували минулого року в Роттердамі. Згодом він «брав участь» в операції в Оксфорді, в Англії.