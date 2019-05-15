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    Технології

    У Нідерландах вперше у світі робот самостійно провів операцію на оці

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    Тепер лікарі можуть працювати з роботом, що зробить операції точнішими і безпечнішими - У Нідерландах вперше у світі робот самостійно провів операцію на оці
    Тепер лікарі можуть працювати з роботом, що зробить операції точнішими і безпечнішими

    Раніше операції на сітківці завжди виконувалися вручну невеликою групою спеціалізованих офтальмологів

    У Нідерландах у Роттердамі вперше у світі провели унікальну операцію. Під наглядом хірургів робот провів «самостійну» операцію на сітківці ока.

    Про це повідомляє NOS.

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    «У Роттердамі вперше хірургія ока була виконана роботом. Ніколи раніше в світі пацієнт не піддавався такій операції», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що операцію провели ще минулого тижня, проте відомо про неї стало лише зараз. Її назвали «успішною з медичної точки зору».

    Раніше операції на сітківці завжди виконувалися вручну невеликою групою спеціалізованих офтальмологів. Тепер лікарі можуть працювати з роботом, це має зробити операції точнішими і безпечнішими.

    У довгостроковій перспективі, робот може виконувати операції на сітківці, які зараз є неможливими, коли наприклад, треба дістатися дуже маленьких кровоносних судин на задній поверхні ока.

    Вперше нідерландського робота випробували минулого року в Роттердамі. Згодом він «брав участь» в операції в Оксфорді, в Англії.

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