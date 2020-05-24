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    Технології

    У Швеції запустили мережу 5G

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    Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних понад 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G - У Швеції запустили мережу 5G
    Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних понад 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G

    У Стокгольмі можна буде користуватися 5G вже цієї неділі, а у містах Гетеборзі і Мальме це стане можливим до 24 червня

    У Швеції у неділю, 24 травня, телекомунікаційна група Tele2 активувала першу загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це повідомляє агентство DPA.

    Зазначається, що у Стокгольмі можна буде користуватися 5G вже цієї неділі, а у містах Гетеборзі і Мальме це стане можливим до 24 червня.

    «Потім мережа поступово буде розширюватися всією країною», - йдеться у повідомленні.

    Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних понад 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G.

    Згідно з повідомленням видання Dagens Nyheter, компанія Tele2 запускає мережу 5G, випередивши конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свою першу загальнодоступну мережу 5G в понеділок.

    Нагадаємо, країни ЄС обмінюватимуться розвідданими щодо загроз безпеки 5G. Це робитимуть через занепокоєння з приводу діяльності іноземних урядів, які використовують технологічні компанії для шпигунства.

    До відома, у листопаді минулого року у шести містах України мали тестувати 5G.

    Швеція ЄС мобільний зв’язок
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