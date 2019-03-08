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    Технології

    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту

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    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    У Техасі стартували українсько-американські змагання з ракетомодельного спорту
    • Розсилка

    Захід організований Федерацією ракетомодельного спорту, National Rocketry Association та Firefly Aerospace

    У п’ятницю на тестовому майданчику Firefly Aerospace у штаті Техас, США, розпочалися міжнародні змагання з ракетомодельного спорту Firefly International Rocketry Event 2019. Участь у змаганнях беруть команди США та України, повідомляє Укрінформ.

    Польотні дні триватимуть 8 та 9 березня. У перший день команди змагатимуться у двох класах, S12 (триборство на тривалість польоту) та S6 (тривалість польоту зі стрічкою).

    До складу української команди входять Денис Хміль, Ольга Хміль, Сергій Сердюков, Валерій Бідовський, Олександр Радченко, Михайло Рябоконь.

    З американського боку у змаганнях беруть участь Кріс Фланіган, Майк Новак, Стів Крістал, Вольфрам Кіпарскі, Дейв о'Брайян, Герб Віньярд, Тоні Рейнолдз, Джеймс Даффі, Марк МакРейнолдз, Девід Белгорн, Лі Джеймс.

    Головний суддя змагань - Мет Стіл (Matt Steele).

    Захід організований Федерацією ракетомодельного спорту України, National Rocketry Association (США) та приватним аерокосмічним підприємством Firefly Aerospace.

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