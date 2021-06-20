Четверо військових загинули через удар безпілотників хуситів по військовим в Ємені
Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року
В результаті в районі нападу стався потужний вибух
Внаслідок атаки безпілотників хуситів по військовій базі в провінції Хадрамаут в Ємені четверо новобранців з числа військовослужбовців Ємену загинули і ще кілька десятків отримали поранення.
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, що військова база новобранців проурядових Єменських сил, підтримувана Саудівською Аравією і розташована на прикордонному КПП «Аль-Вадим», зазнала бомбардування безпілотників, запущених хуситами. В результаті в районі нападу стався потужний вибух.
Як повідомлялося, 8 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, російські найманці збили безпілотник ОБСЄ на Донбасі.