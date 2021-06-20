Четверо військових загинули через удар безпілотників хуситів по військовим в Ємені

Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року

В результаті в районі нападу стався потужний вибух

Внаслідок атаки безпілотників хуситів по військовій базі в провінції Хадрамаут в Ємені четверо новобранців з числа військовослужбовців Ємену загинули і ще кілька десятків отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що військова база новобранців проурядових Єменських сил, підтримувана Саудівською Аравією і розташована на прикордонному КПП «Аль-Вадим», зазнала бомбардування безпілотників, запущених хуситами. В результаті в районі нападу стався потужний вибух.

Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема понад 13 тисяч мирних жителів.

Як повідомлялося, 8 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, російські найманці збили безпілотник ОБСЄ на Донбасі.

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