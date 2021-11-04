  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США розпочнуть масштабну кампанію вакцинації дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США розпочнуть масштабну кампанію вакцинації дітей

    в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів

    Президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів. Про це він сказав під час телезвернення в середу з Білого дому.

    «Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня», – заявив президент США.

    Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

    «Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні», – уточнив Байден.

    Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

    «Тому вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію», – наголосив президент США.

    Теги: США президент час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США розпочнуть масштабну кампанію вакцинації дітей