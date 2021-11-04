США розпочнуть масштабну кампанію вакцинації дітей

в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів

Президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів. Про це він сказав під час телезвернення в середу з Білого дому.

«Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня», – заявив президент США.

Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

«Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні», – уточнив Байден.

Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

«Тому вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію», – наголосив президент США.