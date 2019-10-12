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    Технології

    Apple розробляє окуляри з доповненою реальністю

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    Окуляри з доповненою реальністю на сьогодні не користуються великою популярністю, бо виглядають надто великими та не схожі на звичайні окуляри - Apple розробляє окуляри з доповненою реальністю
    Окуляри з доповненою реальністю на сьогодні не користуються великою популярністю, бо виглядають надто великими та не схожі на звичайні окуляри

    Окуляри з доповненою реальністю представлять у першій половині 2020 року

    Американська компанія «Apple» представить в першому півріччі 2020 року окуляри з доповненою реальністю.

    Про це повідомляє CNBC із посиланням на аналітика компанії TF Securities Мінг-Чі Куо.

    «Apple працює з брендом третьої сторони щодо окулярів із доповненою реальністю та представить їх в першому півріччі 2020 року», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє CNBC, Apple багато інвестує в доповнену реальність, яка вже працює на більшості iPhones й iPad, які були випущені впродовж останніх кількох років.

    Зазначається, що окуляри з доповненою реальністю дозволяють людям бачити цифрову інформацію в доповнені до реального світу, проте, вони не набрали великої популярності через те, що виглядають надто великими та не схожі на звичайні окуляри.

    Компанії Microsoft i Google вже випустили власні окуляри з доповненою реальністю, однак їхні пристрої не стали надто популярними у великої маси користувачів.

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