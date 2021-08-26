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    Apple винайшла нову технологію керування смартфоном. Як вона працюватиме?

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    Такий вигляд може мати наступний iPhone з індексом 13 - Apple винайшла нову технологію керування смартфоном. Як вона працюватиме?
    Такий вигляд може мати наступний iPhone з індексом 13
    Зображення з відкритих джерел

    Apple запатентувала нову технологію керування смартфоном – за допомогою подиху

    Apple пропонує керувати своїми пристроями без дотиків. Користуватися iPhone та Apple Watch можна буде за допомогою подиху. Компанія вже навіть встигла запатентувати нову технологію, повідомляє видання PhoneArena.

    Патент називається «Виявлення подій удару і перемикання режимів за допомогою електронного пристрою». Його суть полягає в тому, що окремий датчик на корпусі пристрою фіксує надходження потоків повітря, виконуючи заздалегідь визначені дії.

    Патент Apple на бездотикове керування смартфоном
    Патент Apple на бездотикове керування смартфоном

    Зрозуміло, що без додаткових налаштувань смартфон реагуватиме на будь-які пориви вітру чи дмухання сторонніх людей. Тому ідея полягає в реагуванні лише на конкретні параметри.

    Так, користувачеві необхідно буде «надіслати» подих певної сили, тривалості й у потрібній кількості. Так само, як у випадку з графічним кодом розблокування, коли ви з'єднуєте окремі точки у певній послідовності.

    Коли технологія буде реалізована на практиці, поки що невідомо. Але, нажаль, iPhone 13 її точно не отримає. Тож доведеться почекати смартфони наступних поколінь.

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    Теги: Apple смартфон
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    Apple винайшла нову технологію керування смартфоном. Як вона працюватиме?