В армії США солдатам заборонили використовувати прилади із GPS



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Обмеження стосується районів, де збройні сили США виконують свої завдання

Відповідно до меморандуму заступника міністра оборони США Патріка Шанахана американські солдати повинні відмовитися від використання електроніки із функцією GPS.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони США.

Мова йде про використання додатків, які відслідковують місце перебування солдата. Обмеження стосується районів, де збройні сили США виконують свої завдання. В першу чергу така заборона буде стосуватися солдат, які знаходяться закордоном.

Причиною такого кроку стало поширення відповідних фітнес-додатків для смартфонів, які зберігають інформацію в тому числі і щодо місця перебування солдатів. Така інформація може виявитися корисною для супротивників США, в тому числі показуючи місця розташування американських баз.