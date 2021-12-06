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    Український котик набрав один мільйон підписників (відео)

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    Після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу - Український котик набрав один мільйон підписників (відео)
    Після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу
    фото: instagram.com/loveyoustepan

    Пухнастий «блогер» продовжує підкорювати мережу

    Простий українськийй сірий кіт на прізвисько Степан вже давно звернув на себе увагу Інтернету.

    Але зараз йому вдалося те, на що спроможні лічені блогери по всьому світу. Пухнастик набрав один мільйон підписників у мережі Тік Ток.

    За святкової нагоди, на його каналі вже вийшло спецальне відео, де кіт «святкує» з величезним тортом на столі.

    За словами господині Степана, популярність її вихованця щоразу зростає: кота Степана вже згадували на телеканалі Discovery, а MTV навіть придбав права на один з роликів. Також у котика замовляють привітання з днем народження.

    @annaolala

    Спасибо за 1 М яВас всех love

    оригинальный звук - galileo

    У коментарях до відео, його прихильники бажають «блогеру» підкорення нових вершин та креативних ідей для нових відео, адже більшість з них доволі одноманітні.

    @annaolala

    Inst: loveyoustepan ;)

    original sound - Filmthusiast

    Нагадаємо, простий сірий котик на прізвисько Степан став зіркою мережі завдяки постам своєї господині в Instagram. Справжня популярність до кота прийшла після того, як його фотографію опублікувала у себе на сторінці в Instagram американська співачка Брітні Спірс.

    Нещодавно італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки.

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    Теги: тварини Instagram TikTok
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    Український котик набрав один мільйон підписників (відео)