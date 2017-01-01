В рейтингу найдешевшого інтернету у світі Україна посіла друге місце

Найдорожчі тарифи на інтернет в африканській країні Буркіна-Фасо - в середньому $ 954,54 на місяць

Україна виявилася на другому місці в світовому рейтингу дешевого інтернету. Про це свідчать дані дослідження консалтингової компанії BDRC Continental та провайдера Cable.co.uk. Компанії проаналізували вартість понад 3 тис. інтернет-тарифів у 196 країнах світу за період серпня-жовтня 2017 року та підрахували середньомісячну плату за



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Найдорожчі тарифи на інтернет в африканській країні Буркіна-Фасо - в середньому $ 954,54 на місяць

Україна виявилася на другому місці в світовому рейтингу дешевого інтернету.

Про це свідчать дані дослідження консалтингової компанії BDRC Continental та провайдера Cable.co.uk.

Компанії проаналізували вартість понад 3 тис. інтернет-тарифів у 196 країнах світу за період серпня-жовтня 2017 року та підрахували середньомісячну плату за широкосмуговий інтернет для кожної країни і перевели цю суму в долари США.

Середня вартість інтернет-послуг в Україні склала $5,52 на місяць - це другий показник після Ірану з показником у $5,37. Найдорожчі тарифи на інтернет в африканській країні Буркіна-Фасо - в середньому $ 954,54 на місяць. До першої п'ятірки рейтингу дешевого інтернету потрапили також Росія ($9,82), Молдова ($10,71) і Сирія ($12,15).

Середньомісячна вартість інтернету в США склала $54,9 в Канаді - $ 54, в Німеччині - $34,08, а в Польщі - $ 19,03.