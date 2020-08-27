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    В роботі Twitter стався збій

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    В роботі Twitter стався збій - В роботі Twitter стався збій
    В роботі Twitter стався збій

    Більшість користувачів скаржиться на збої в роботі сайту

    В роботі мережі мікроблогів Twitter в низціі країн стався збій. Найактивніше про несправність повідомляють в США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.

    Це повідомляє сервіс Downdetector, який відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

    За інформацією сервісу, велика частина користувачів (69%) скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 21% відчуває проблеми з додатком для iPhone і iPad, 9% - з входом в соцмережу.

    Нагадаємо, раніше у роботі месенджера Telegram стався глобальний збій.

    Ще один збій у цьому месенджері був 6 червня 2020 року, про що повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії.

    США Telegram Twitter
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