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    В Україну вперше приїде керівництво Apple

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    Технології Apple планують використати під час перепису українського населення в 2023 році - В Україну вперше приїде керівництво Apple
    Технології Apple планують використати під час перепису українського населення в 2023 році
    Фото з відкритих джерел

    Топменеджмент компанії відвідає нашу країну з презентацією проєктів

    В Україну наступного тижня вперше приїде топменеджмент компанії Apple для презентації проєктів, напрацьованих спільно з Міністерством трансформації України. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня у нас буде ще одна важлива подія – в Україну вперше приїжджає топменеджмент Apple. На чолі з Марком Ленноном – Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі в Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували в процесі обговорення спільних проєктів. Результати спільно з Apple вирішили презентувати в Києві», – поінформував урядовець.

    Він зазначив, що один із проєктів, які будуть презентовані, стосуватиметься можливого використання технологій Apple під час перепису українського населення в 2023 році. Федоров підкреслив, що, окрім цього, будуть й інші «класні новини».

    Нагадаємо, в Офісі президента готуються до паралельного голосування.

    Також комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.

    Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.

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    Теги: міністр Apple Михайло Федоров населення
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    В Україну вперше приїде керівництво Apple