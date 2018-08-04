  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Вчені застосували Google Glass для соціалізації дітей з аутизмом

    • Розсилка
    Вчені застосували Google Glass для соціалізації дітей з аутизмом

    В 12 дітей, які страждають від аутизму, збільшилася кількість зорового контакту з оточуючими

    Вчені використали окуляри доповненої реальності Google Glass для створення нового виду терапії для дітей з аутизмом, аби допомогти їм розрізняти емоції оточуючих.

    Про це повідомляє Digital Medecine.

    Зазначається, що вчені під керівництвом Джени Деніел зі Стенфордського університету використали систему машинного навчання, яка розпізнає вісім емоцій: сум, злість, відразу, страх, щастя, подив, презирство та нейтральну емоцію.

    Програму можна встановити на смартфон з Android, який разом з окулярами Google Glass допомагає розрізняти емоції оточуючих.

    Вчені провели попередні дослідження, після яких 12 з 14 сімей заявили, що в їх дітей, які страждають від аутизму, збільшилася кількість зорового контакту з оточуючими.

    Google навчання смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ