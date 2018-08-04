Вчені застосували Google Glass для соціалізації дітей з аутизмом



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В 12 дітей, які страждають від аутизму, збільшилася кількість зорового контакту з оточуючими

Вчені використали окуляри доповненої реальності Google Glass для створення нового виду терапії для дітей з аутизмом, аби допомогти їм розрізняти емоції оточуючих.

Про це повідомляє Digital Medecine.

Зазначається, що вчені під керівництвом Джени Деніел зі Стенфордського університету використали систему машинного навчання, яка розпізнає вісім емоцій: сум, злість, відразу, страх, щастя, подив, презирство та нейтральну емоцію.

Програму можна встановити на смартфон з Android, який разом з окулярами Google Glass допомагає розрізняти емоції оточуючих.

Вчені провели попередні дослідження, після яких 12 з 14 сімей заявили, що в їх дітей, які страждають від аутизму, збільшилася кількість зорового контакту з оточуючими.