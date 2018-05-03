Вчені з'ясували, що на Місяці могла бути вода

Вченим заявили, що їм вперше вдалося довести, що в місячній матерії колись був справжній лід

Вчені виявили в одному з місячних метеоритів мінерали, які формуються тільки при наявності рідкої води. Це свідчить про те, що вона в минулому існувала на поверхні Місяця. Про це повідомляє журнал Science Advances. «Нам вперше вдалося довести, що в цій місячній матерії колись був справжній лід. Як правило, моганіти самі по собі містять



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Місяць

Вченим заявили, що їм вперше вдалося довести, що в місячній матерії колись був справжній лід

Вчені виявили в одному з місячних метеоритів мінерали, які формуються тільки при наявності рідкої води. Це свідчить про те, що вона в минулому існувала на поверхні Місяця.

Про це повідомляє журнал Science Advances.

«Нам вперше вдалося довести, що в цій місячній матерії колись був справжній лід. Як правило, моганіти самі по собі містять мало води, оскільки вони формуються при її випаровуванні. Щось схоже відбувалося і на поверхні Місяця. У його надрах, з іншого боку, велика частина води повинна була залишитися у вигляді кристалів льоду, захищених від світла Сонця», — заявив Масахіро Каяма з університету Тохоку (Японія).

Вважається, що Місяць утворився в результаті зіткнення Тейї, протопланетного тіла, із «зародком» Землі. Зіткнення призвело до викиду матерії Тейї і прото-Землі в космос, з якого і утворився Місяць. Цей катаклізм вважався причиною того, чому його надра і поверхня практично позбавлені води. У 2012 році вчені виявили високу концентрацію води в місячних магматичних породах. Тоді гіпотеза про безводність місяця була поставлена під сумнів.

Звідки взялася ця вода і де її шукати - основні питання, над якими будуть працювати вчені. Частина астрономів припускає, що основним джерелом води є комети, тоді як інші приписують цю роль астероїдам, причому на користь тієї й іншої теорії є свої докази.

Нагадаємо, Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, заявив про те, що колонізація Марса повинна стати пріоритетом для людства, оскільки це надає можливість врятуватися у випадку потенційної Третьої світової війни.

Нещодавно зонд TGO передав на Землю унікальні кольорові знімки Марса.

Джерело: Укрінформ