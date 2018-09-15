Відомий виробник припиняє виробництво смартфонів



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Випуск продукції HTC буде доручено технологічним партнерам

Компанія HTC, яка здобула популярність завдяки своїм смартфонам і зараз втрачає частку ринку, хоче відмовитися від виробництва мобільних девайсів.

Як повідомляє Semobile, замість цього випуск продукції буде доручено технологічним партнерам.

Варто зазначити, що подібного роду аутсорсинг є досить стандартним для ринку персональної та мобільної електроніки. Так, наприклад, чинить компанія Apple, більшість продукції якої збирається на китайських заводах.

Першим смартфоном, який HTC випустить на потужностях своїх партнерів, стане U12 Life — апарат з 6-дюймовим екраном, подвійною камерою з роздільною здатністю 16 і 5 мегапікселів, акумулятором на 3600 мАг і Android 8.1 на борту з перспективою оновлення до Android 9 Pie.

Відомо також, що HTC продовжить розробку нових моделей - на аутсорс компанія віддасть тільки збирання. Який саме виробник стане технічним партнером компанії, не повідомляється.