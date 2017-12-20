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    Вірусний майнінг криптовалюти може фізично пошкодити вашу техніку

    Процес настільки перевантажує комп’ютер, що відбувається деформація його елементів
    Дослідники з «Лабораторії Касперського» виявили шкідливе програмне забезпечення на Android, що може фізично шкодити девайс. Про це повідомляє сайт AndroidPolice. Злоякісне програмне забезпечення під назвою Loapi, що здатне проводити майнінг криптовалюти Monero, поширюється серед користувачів через рекламні блоки. Програма
    • 21 Грудня, 14:08
    • Розсилка
    Пошкоджений пристрій
    Фото: Android Police
    Пошкоджений пристрій

    Процес настільки перевантажує комп’ютер, що відбувається деформація його елементів

    Дослідники з «Лабораторії Касперського» виявили шкідливе програмне забезпечення на Android, що може фізично шкодити девайс. Про це повідомляє сайт AndroidPolice.

    Злоякісне програмне забезпечення під назвою Loapi, що здатне проводити майнінг криптовалюти Monero, поширюється серед користувачів через рекламні блоки.

    Програма прикидається оновленням від антивірусу або порносайту. Після завантаження додатку користувачів просять надати доступ до функцій адміністратора. 

    Потім додаток завалює власника пристрою рекламними повідомленнями, автоматично підписує користувача на платні послуги та бере участь у DDoS атаках.

    І поки триває майнінг, система смартфона або планшета перенавантажується, а за два дні процес настільки сильно шкодить девайсу, що відбувається деформація елементів. 

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