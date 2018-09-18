Військово-повітряні сили США хочуть збільшити кількість ескадрилій



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23 ескадрильї будуть відповідати за війну в космосі

В рамках проведення конференції Асоціації військово-повітряних сил США Міністр ВПС Хізер Вільсон заявила про те, що даний рід американських збройних сил має зрости із нинішніх 312 ескадрилій до 386 ескадрилій для виконання цілей Стратегії національної оборони. Про це повідомляє ресурс Defense News.

При цьому із 74 нових ескадрилій щонайменше 7 додатково буде спрямовано на можливе ведення воєнних дій в космосі. Тим самим кількість таких ескадрилій зросте до 23. За словами Хізер Вільсон США не можуть більше сприймати космос лише як засіб для виконання завдань – тепер це іще і простір, де будуть вестися бойові дії.

До цього ВПС США вже представили свої плани щодо структури майбутніх Космічних сил, про створення яких заявив Дональд Трамп цього року. Відповідні пропозиції будуть враховані в рамках запиту на бюджет Пентагону на 2020 фінансовий рік.