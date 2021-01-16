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    Технології

    WhatsApp переніс терміни введення нової політики через різку критику

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    WhatsApp переніс терміни введення нової політики через різку критику - WhatsApp переніс терміни введення нової політики через різку критику
    WhatsApp переніс терміни введення нової політики через різку критику

    Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів

    Месенджер WhatsApp після хвилі критики переніс терміни введення нової політики, згідно з якою користувачі зобов'язані ділитися своїми даними з соціальною мережею Facebook.

    Про це йдеться в заяві адміністрації месенджера.

    У компанії відзначили, що повідомлення про зміни в політиці конфіденційності викликали в інтернеті хвилю «дезінформації, що викликає занепокоєння», і запевнили, що те, що відправляють один одному користувачі, залишається тільки між ними, сервіс «завжди буде захищати персональні діалоги двостороннім шифруванням, так що ні WhatsApp ні Facebook не зможуть бачити ці повідомлення», тому в зв'язку з введенням нових правил ці принципи не зміняться.

    «Ми переносимо дату, коли людям буде запропоновано переглянути і прийняти умови. Ніхто не буде заблокований або видалений 8 лютого», - йдеться в повідомленні.

    В якості нової дати названо 15 травня.

    Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

    Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

    У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

    У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

    Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

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    Теги: Facebook Telegram реклама
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