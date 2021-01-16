WhatsApp переніс терміни введення нової політики через різку критику

Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів

Месенджер WhatsApp після хвилі критики переніс терміни введення нової політики, згідно з якою користувачі зобов'язані ділитися своїми даними з соціальною мережею Facebook.

Про це йдеться в заяві адміністрації месенджера.

У компанії відзначили, що повідомлення про зміни в політиці конфіденційності викликали в інтернеті хвилю «дезінформації, що викликає занепокоєння», і запевнили, що те, що відправляють один одному користувачі, залишається тільки між ними, сервіс «завжди буде захищати персональні діалоги двостороннім шифруванням, так що ні WhatsApp ні Facebook не зможуть бачити ці повідомлення», тому в зв'язку з введенням нових правил ці принципи не зміняться.

«Ми переносимо дату, коли людям буде запропоновано переглянути і прийняти умови. Ніхто не буде заблокований або видалений 8 лютого», - йдеться в повідомленні.

В якості нової дати названо 15 травня.

Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

Читайте також: