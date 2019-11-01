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    Технології

    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати

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    Подушка виготовлена на 93% з натурального латексу і пропонується в двох варіантах розмірів - для чоловіків і жінок - Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати
    Подушка виготовлена на 93% з натурального латексу і пропонується в двох варіантах розмірів - для чоловіків і жінок

    Подушку можна налаштувати на режими масажу, розминання і голковколювання

    Компанія Xiaomi створила «розумну подушку», що поєднується в собі функції масажера і стереодинамиків.

    Подушку можна побачити на краудфандинг-платформі Youpin.

    Зазначається, що подушка виготовлена на 93% з натурального латексу з Таїланду. Вона пропонується в двох варіантах розмірів - для чоловіків (60 х 34 см х 7 см / 11 см і вага 1,2 кг) і для жінок (60 см x 34 см x 5 см / 8 см і вага 1 кг).

    У розумної подушки від Xiaomi є перегородка-метелик, що увігнута в тому місці, де повинна розташовуватися шия. У цій області є місце для електропідігріву і трьох імпульсних випромінювачів, що збільшують кровоток і знімають стрес.

    Підігрів можна налаштувати в температурному діапазоні від 38 до 53 градусів Цельсія. Три чорних смужки випускають низькочастотний і повністю безпечний для людини імпульс.

    Подушку можна налаштувати на режими масажу, розминання і голковколювання.

    Як згадувалося раніше, розумна подушка Xiaomi має два невидимих стереодинаміки і музика передається слуховим нервом.

    Навіть Bluetooth в подушці також є. Його можна використовувати для підключення до Android і iOS смартфонам. Крім того, він підтримує інтелектуальний моніторинг сну, встановлені пакети допомоги зі сном і автоматичне відключення затримки індукції.

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    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати
    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати
    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати
    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати
    Xiaomi створила подушку, що може заколисувати і одночасно масажувати

    Розумна подушка на сьогодні доступна для попереднього замовлення за ціною 299 юанів (близько $42), перші поставки почнуться p 14 грудня.

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