Xiaomi заявила про важливе рішення, яке зачепить всіх фанатів



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Подорожчання буде не критичним на тлі загальної ціни пристроїв

Xiaomi Mi 9 - останній дешевий флагман компанії. Смартфони тільки дорожчатимуть

Виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзунь в ході останнього інтерв'ю заявив, що зміни всередині смартфонного підрозділу спрямовані, зокрема, на те, щоб компанію не сприймали як виробника дешевої електроніки.

Представлений в кінці лютого флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 отримав передову однокристальну систему Qualcomm Snapdradon 855, високо оцінену потрійну камеру з 48-мегапіксельним датчиком зображення, а також 20-ватну бездротову зарядку (першу на ринку). При цьому ціна смартфона починається з позначки близько 445 доларів.

Глава компанії відзначив, що Xiaomi Mi 9 може стати останнім флагманським смартфоном компанії, який доступний за ціною нижче 450 доларів. Але він додав, що компанія не просто збирається підвищувати ціни на свої смартфони, а обґрунтовувати це додаванням в них ще більш сучасних технологій і рішень.

«Насправді, ми хочемо позбутися від сформованої репутації, коли всі знають, що флагмани Xiaomi коштують менше 300 доларів. Ми хочемо вкладати ще більше і випускати ще більш цікаві продукти. Думаю, я можу заявити, що ми в останній раз випустили флагман за ціною менше 450 доларів. У майбутньому наші телефони можуть подорожчати», - заявив Лей Цзунь.

Глава компанії також додав, що подорожчання не буде критичним на тлі загальної ціни пристроїв.

Джерело: ixbt.com