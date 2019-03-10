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    Технології

    Xiaomi заявила про важливе рішення, яке зачепить всіх фанатів

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    <p>Подорожчання буде не критичним на тлі загальної ціни пристроїв</p> <div></div> - Xiaomi заявила про важливе рішення, яке зачепить всіх фанатів

    Подорожчання буде не критичним на тлі загальної ціни пристроїв

    Xiaomi Mi 9 - останній дешевий флагман компанії. Смартфони тільки дорожчатимуть

    Виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзунь в ході останнього інтерв'ю заявив, що зміни всередині смартфонного підрозділу спрямовані, зокрема, на те, щоб компанію не сприймали як виробника дешевої електроніки.

    Представлений в кінці лютого флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 отримав передову однокристальну систему Qualcomm Snapdradon 855, високо оцінену потрійну камеру з 48-мегапіксельним датчиком зображення, а також 20-ватну бездротову зарядку (першу на ринку). При цьому ціна смартфона починається з позначки близько 445 доларів.

    Глава компанії відзначив, що Xiaomi Mi 9 може стати останнім флагманським смартфоном компанії, який доступний за ціною нижче 450 доларів. Але він додав, що компанія не просто збирається підвищувати ціни на свої смартфони, а обґрунтовувати це додаванням в них ще більш сучасних технологій і рішень.

    «Насправді, ми хочемо позбутися від сформованої репутації, коли всі знають, що флагмани Xiaomi коштують менше 300 доларів. Ми хочемо вкладати ще більше і випускати ще більш цікаві продукти. Думаю, я можу заявити, що ми в останній раз випустили флагман за ціною менше 450 доларів. У майбутньому наші телефони можуть подорожчати», - заявив Лей Цзунь.

    Глава компанії також додав, що подорожчання не буде критичним на тлі загальної ціни пристроїв.

    Джерело: ixbt.com

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