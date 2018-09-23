Японські вчені зробили крок до отримання штучних яйцеклітин людини
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Досягнення допоможе створити технологію для отримання людської яйцеклітини
Група японських дослідників використала людські iPS клітини (індуковані плюрипотентні стовбурові клітини) для створення незрілих репродуктивних клітин, які можуть розвинутися в яйцеклітини. Це перше в світі досягнення подібного роду.
Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини можуть розвиватися в будь-які тканини організму. Дослідники перетворили їх в клітини, які є першоджерелом репродуктивних клітин.
Група повідомляє, що це досягнення допоможе створити технологію для отримання людської яйцеклітини з iPS клітин. Вони додають, що з'ясування того, як формується яйцеклітина допоможе пояснити причини безпліддя.
Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини мають майже такі ж властивості, що й ембріональні стовбурові клітини, але походять вони не з ембріону. Це знімає багато етичних проблем, пов'язаних з практичним застосуванням стовбурових клітин. Крім того, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини отримують з диференціювання клітин самого пацієнта, а це означає, що iPS клітини можуть бути повернуті пацієнтові без ризику імунного відторгнення, що дуже важливо для будь-якої трансплантації стовбурових клітин.
Джерело: NHK