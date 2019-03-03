YouTube відключить можливість коментувати відео з участю дітей
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Розсилка
Лише за останній тиждень керівництво сервісу видалило коментарі під десятками мільйонів таких відео
Про це повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що лише за останній тиждень керівництво сервісу видалило коментарі під десятками мільйонів таких відео.
«Ми усвідомлюємо, що коментарі – це ключова складова YouTube, а також спілкування з аудиторією та її розширення. У той же час, сьогодні ми робимо важливі кроки, необхідні для захисту молодих людей», — пояснили в компанії.
Водночас, як додали у YouTube, автори деяких каналів зможуть зберегти можливість коментування користувачами своїх сюжетів, але виключно за умови ретельної модерації.
«YouTube вважає неприйнятною будь-яку форму контенту, яка піддає небезпеці неповнолітніх, саме тому ми закрили певні канали, які намагаються якимось чином створити небезпеку для дітей», — йдеться у повідомленні.