YouTube відключить можливість коментувати відео з участю дітей



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Лише за останній тиждень керівництво сервісу видалило коментарі під десятками мільйонів таких відео

Компанія YouTube розробила алгоритм, завдяки якому відключить можливість коментувати відеоролики, де зображені діти та підлітки. Таким чином сервіс буде боротись із «хижацькою» поведінкою.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що лише за останній тиждень керівництво сервісу видалило коментарі під десятками мільйонів таких відео.

«Ми усвідомлюємо, що коментарі – це ключова складова YouTube, а також спілкування з аудиторією та її розширення. У той же час, сьогодні ми робимо важливі кроки, необхідні для захисту молодих людей», — пояснили в компанії.

Водночас, як додали у YouTube, автори деяких каналів зможуть зберегти можливість коментування користувачами своїх сюжетів, але виключно за умови ретельної модерації.

«YouTube вважає неприйнятною будь-яку форму контенту, яка піддає небезпеці неповнолітніх, саме тому ми закрили певні канали, які намагаються якимось чином створити небезпеку для дітей», — йдеться у повідомленні.