Здоров’ю молоді найбільше загрожує Instagram – дослідження



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Зокрема у користувачів соцмереж запитали як вони себе почувають після проведення часу на сайтах

Дослідження показали, що соцмережа Instagram найбільш небезпечна для психічного здоров'я молоді.

Про це йдеться у дослідженні британської благодійної організації The Royal Society for Public Health (RSPH)

Під час опитування, 1479 особам, від 16 до 24 року, були задані кілька питань про соцмережі Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter і Facebook. Зокрема у користувачів соцмереж запитали як вони себе почувають після проведення часу на згаданих сайтах.

Згідно з результатом, саме Instagram згадувався найчастіше, як соцмережа, яка має негативний вплив на психічний стан.

На другому місті знаходиться Snapchat, а на третьому Facebook. Четверте місце посів Twitter.

Респонденти зазначили, що YouTube, при зваженні всіх плюсів і мінусів, навіть дає деякий позитив.

Опитувачі заявили, що користування Instagram найбільше впливає на власне тіло, кількість годин сну, самовираження й самоідентифікацію.