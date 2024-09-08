Тисячі людей вийшли на протести у Франції через призначення Макроном нового прем'єр-міністра

Вони протестували проти призначення правоцентристського політика Мішеля Барньє новим прем'єр-міністром

У суботу по всій Франції на вулиці вийшли понад 100 000 тис. людей, протестуючи проти призначення правоцентристського політика Мішеля Барньє на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє BBC.

Видання зазначає що, протести очолили профспілки та члени лівого блоку «Новий народний фронт», який отримав найбільше місць на нещодавніх виборах. Вони висловлюють незгоду з рішенням президента Еммануеля Макрона, який відхилив їхню кандидатуру Люсі Кастетс на посаду прем'єра, мотивуючи це відсутністю шансів на вотум довіри в парламенті.

Мішель Барньє, колишній головний переговорник ЄС щодо Brexit, заявив про готовність співпрацювати з політиками з різних політичних сил, включаючи лівих, і, можливо, зможе отримати підтримку, оскільки деякі представники ультраправих не висловлюють категоричної опозиції його кандидатурі.

Учасники акцій у Парижі виступили під гаслом «Заради демократії зупиніть переворот Макрона».\=

Як повідомлялося, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду.

Нагадаємо, Макрон оголосив про намір не призначати новий уряд країни до середини серпня, коли завершаться літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі.