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Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників
фото з відкритих джерел

Ізраїль підтримав угоду з ХАМАСом про звільнення заручників, яку запропонували США

Ізраїль погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо угоди з терористичною організацією ХАМАС про звільнення заручників. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Сьогодні, 19 серпня, Блінкен провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, який підтвердив підтримку цієї ініціативи. За словами Блінкена, тепер остаточне рішення залежить від ХАМАС. У разі згоди, конфліктуючі сторони разом із посередниками - США, Єгиптом та Катаром - повинні узгодити умови виконання цієї угоди.

«Він (Нетаньяху – ред.) підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників – ред.) і що він підтримує її» – зазначив Блінкен.

Він зазначив, що тепер остаточне слово залишається за ХАМАСом. Якщо угода буде схвалена, конфліктуючі сторони за підтримки посередників із США, Єгипту та Катару мають узгодити, як саме виконуватимуть свої зобов'язання в межах домовленостей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також підтвердив підтримку цієї ініціативи з боку своєї країни.

За його словами, оптимістичні заяви американського лідера Джо Байдена щодо швидкого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом – це лише спроба заспокоїти ворожі сили і «зберегти позитивний настрій у ЗМІ».

Раніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази. Як зазначають посередники, поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.

До слова, президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази. Байден зазначив, що 16 серпня він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм «висунути представлену всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників».

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Теги: міністр Ізраїль президент ХАМАС Ентоні Блінкен

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