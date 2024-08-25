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«Хезболла» заявила про запуск понад 300 ракет по Ізраїлю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Хезболла» заявила про запуск понад 300 ракет по Ізраїлю
Вибух у ліванському селі Байут Ель-Сайяд під час бойових дій між «Хезболлою» та ізраїльськими військами, 19 серпня 2024 року
фото: Reuters

Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант оголосив у країні надзвичайний стан на 48 годин

Сьогодні вранці ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра та удари по південному Лівану. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Хезболла» стверджує, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронов із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

За повідомленням телеканалу Al Arabiya, який працює в ОАЕ, «Хезболла» оголосила про першу частину своєї відповіді на вбивство Шукра, яка включала атаку безпілотників на важливий військовий об'єкт, на додаток до ракетних атак на стартові майданчики «Залізного Купола» та інші військові об'єкти.

Після ранкової ракетної атаки з території Лівану глава оборонного відомства Ізраїлю Йоав Галант оголосив у країні надзвичайний стан на 48 годин. Зокрема, навчальні заклади та робочі місця у країні зможуть функціонувати, якщо поблизу є відповідне укриття, до якого можна буде вчасно дістатися. Також будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому просторі та 300 осіб у приміщенні. Пляжі також закриті поблизу кордону з Ліваном.

Нагадаємо, що напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

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Теги: Ліван Ізраїль ракетна атака

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