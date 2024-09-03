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Байден відреагував на вбивство ізраїльських заручників

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Байден відреагував на вбивство ізраїльських заручників
Байден висловив своє пригнічення та обурення вбивством, і підтвердив важливість притягнення лідерів ХАМАС до відповідальності
фото з відкритих джерел

Після вбивства заручників, захоплених в Ізраїлі бойовиками ХАМАС, президент США підкреслив необхідність притягнення до відповідальності 

Президент США Джо Байден виступив із заявою, у якій наголосив на необхідності притягнення до відповідальності лідерів терористичного угруповання ХАМАС після того, як стало відомо про вбивство заручників, захоплених в Ізраїлі. Байден висловив своє обурення цими діями та підкреслив важливість того, щоб керівництво ХАМАС відповіло за свої злочини. Про це повідомляє Білий дім.

«Вони обговорили наступні кроки в поточних зусиллях із забезпечення звільнення заручників, включаючи продовження консультацій зі співпосередниками Катаром і Єгиптом», – йдеться в повідомленні пресслужбі американського президента.

Разом із віцепрезидентом Камалою Гарріс, Байден провів зустріч з командою США, яка займається переговорами щодо звільнення заручників. Учасники зустрічі обговорили поточний стан переговорів, які ведуться за посередництва Катару та Єгипту, та окреслили подальші кроки в цьому процесі.

Також Байден заявив журналістам, що він не задоволений зусиллями прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо досягнення угоди про звільнення заручників. На це Нетаньягу відповів, що тиск слід чинити на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після того, як бойовики вбили заручників.

 
 
 
 

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Теги: Ізраїль ХАМАС Джозеф Байден

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