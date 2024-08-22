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«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
Український дипломат наголосив, що співпраця України з Ізраїлем не є мінімальною, так як спецслужби продовжують роботу і двосторонні зустрічі тривають
фото з відкритих джерел

Корнійчук: Наші спецслужби співпрацюють

Україна має з Ізраїлем «спільних ворогів» – країн, які входять до однієї осі зла. Тож співробітництво між Ізраїлем та Україною має перспективи та могло б бути ширним, аніж є зараз. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Навпаки ми могли б співпрацювати набагато більше, як країни, які мають спільних ворогів – це і Росія, і Іран з його «проксі», які входять до однієї осі зла. Наприклад, сьогодні українські Збройні сили мають більше досвіду, наприклад, в боротьбі з іранськими дронами», – пояснив Корнійчук.

Водночас посол наголосив, що українська співпраця з Ізраїлем не є мінімальною, так як спецслужби продовжують роботу і двосторонні зустрічі тривають. Відбуваються також телефонні розмови між міністрами закордонних справ та міністрами оборони. Однак, вважає Корнійчук, держави «могли би робити більше» у цьому напрямку.

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.

До слова, у січні Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства. Євген Корнійчук пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

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Теги: росія Ізраїль посол Євген Корнійчук

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