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Ізраїль завдав авіаударів по пускових установках «Хезболли»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдав авіаударів по пускових установках «Хезболли»
Ізраїльська військова авіація завдала ударів по десяти пускових установках угрупованях «Хезболли»
фото з відкритих джерел

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що 10 пускових установок «Хезболли» , по яких було завдано ударів з повітря, становили загрозу для громадян Ізраїлю

Ізраїльська військова авіація завдала ударів по десяти пускових установках угруповання «Хезболла», розташованих на півдні Лівану. Ці установки використовувалися бойовиками для обстрілів ізраїльської території. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю.

Крім того, були обстріляні спостережні пости «Хезболли» в районі Хула на півдні Лівану, – передали в ЦАХАЛ.

За даними ізраїльського військового відомства, пускові установки в районах Зібкін і Чихіне становили пряму загрозу для громадян Ізраїлю. Окрім того, «були обстріляні спостережні пости «Хезболли» в районі Хула на півдні Лівану.

«В результаті ударів з пускових установок по території Ізраїлю було випущено кілька снарядів, які, як було виявлено, переходили з Лівану в бік району Араб-ель-Арамше», – йдеться в заяві.

Під час атаки бойовики здійснили запуск кількох снарядів у бік Ізраїлю, частина з яких була перехоплена засобами ППО, а інші впали на відкритих територіях. Даних про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, в Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази.
 
До слова, Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times.

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Теги: Ізраїль

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