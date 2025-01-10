Найкращі міста світу у 2025 році: з них аж два розташовані у Польщі

Лондон, Нью-Йорк, Париж традиційно лідирують у рейтингу, але є й польскі міста

У рейтингу World’s Best Cities опинилися відразу два польських міста – Краків і Варшава. Вони визнані одними з найкращих міст світу.

Щорічно Resonance Consultancy оцінює міста світу за різними аспектами: якість життя, можливості працевлаштування, інвестиційна привабливість і дозвілля. Дані The Best Cities вважаються одними з найретельніших щорічних рейтингів міст у світі, заснованих на оригінальній методології, яка аналізує як ефективність, так і сприйняття міст у всьому світі. При складанні рейтингу також враховуються думки місцевих жителів та туристів. Цьогоріч обуло опитано 22 тис. осіб з 30 країн.

«Лондон очолює рейтинг 10-й рік поспіль, тоді як 36 міст США входять до Топ-100 найбільше серед усіх інших країн, а Канада з відривом йде на другому місці з шістьма містами», – заначають автори рейтингу.

Краків і Варшава посіли 60 і 74 місця відповідно в престижному рейтингу World’s Best Cities. Королівський замок, Суконні ряди, а також план будівництва метро, ​​яке має розпочатися у 2028 році допомогли Кракову потрапити до списку. Варшаву виділили, серед іншого, через поточну реконструкцію Саксонського палацу, відкриття нової будівлі Музею сучасного мистецтва та проект Центрального комунікаційного порту (CPK), який має бути завершено до 2032 року.

Згідно з останнім звітом, до першої десятки увійшли такі міста, як Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токіо, Сінгапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлін і Сідней. Завершують список найкращих міст Нант, Тулуза та Ріо-де-Жанейро. При цьому жодного українського міста чи міста країни-агресорки Росії у списку немає.

До слова, рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава. Причиною такого рішення стали австралійці, які буквально заполонили найпопулярніші туристичні місця.