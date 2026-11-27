Два російські військові конвої змінили курс у Середземному морі після знищення українськими морськими дронами корвета «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. Москва вдалася до таких заходів, щоб захистити свої військово-морські активи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією трьох представників військових структур та служб безпеки, російський конвой, який перевозив військову техніку до Лівії, розвернувся в Середземному морі після української спецоперації 22 листопада.

Як зазначає агентство, зміна планів російського флоту продемонструвала прагнення Москви убезпечити свої військові кораблі після того, як Україна потопила корвет «Меркурій» приблизно за 2 тис. км від лінії фронту.

За словами європейського військового посадовця, який відстежував переміщення російських суден, інший конвой, який супроводжував фрегат «Адмірал Головко», також змінив курс у день атаки на Бенгазі.

Цю інформацію підтвердили представник української військової розвідки та співробітник однієї зі служб безпеки на Близькому Сході. За даними співрозмовників Reuters, друга російська флотилія також не продовжила запланованого переходу до Лівії.

Нагадаємо, 27 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність модернізації озброєння підводного флоту РФ для виконання бойових завдань у будь-якому районі Світового океану. Відповідна заява пролунала на тлі розширення географії ударів по російських суднах, зокрема у Середземному морі.