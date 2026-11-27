Україна передала міжнародним партнерам пропозиції стосовно припинення вогню в Чорному морі та очікує на відповідь Росії. Київ готовий до перемир’я задля забезпечення безперешкодного експорту аграрної продукції, однак відмовився включати до відповідних домовленостей російську нафту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги.

За словами міністра, Україна прагне відновити свободу судноплавства в Чорному морі та готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

«Ми готові до перемир'я. Ми вдячні Індії, Туреччині та Єгипту, які відіграють активну і важливу роль у деескалації в Чорному морі, а також у посередництві. Зараз ми чекаємо на відповідь від Росії. Усі наші пропозиції ми передали», – зазначив глава МЗС.

За словами Сибіги, щоразу, коли Україна передає міжнародним партнерам відповідні пропозиції, російська сторона висуває «нереалістичні вимоги». Цього разу Москва запропонувала включити до умов морського перемир’я питання нафти.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що це питання має розглядатися винятково в межах ширших домовленостей про припинення ударів по енергетиці.

«Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але тоді воно має розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А щодо Чорного моря ми зосереджуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми подали дієві пропозиції», – пояснив Сибіга.

Міністр також наголосив на необхідності міжнародного тиску на Росію задля відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, що 12 листопада прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав відновлення безпеки в Чорному морі одним із ключових кроків на шляху до укладення мирної угоди між Україною та Росією.