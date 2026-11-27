Європейський Союз готує масштабну програму оборонного фінансування, яка має компенсувати скорочення американської військової підтримки. Ініціатива стала відповіддю на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа суттєво скоротити обсяги сил швидкого реагування та військової техніки, які Вашингтон надав би європейським союзникам у разі війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Основним завданням програми стане розвиток так званих стратегічних засобів забезпечення, необхідних для розгортання військ, координації та проведення військових операцій. Зокрема, йдеться про:

розвідку та спостереження;

протиповітряну та протиракетну оборону;

військову логістику.

Попри суттєве збільшення оборонних видатків після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, європейські країни досі критично залежать від американських військових можливостей у цих сферах.

У Європейській комісії наголосили, що війна в Україні продемонструвала важливість таких стратегічних засобів, назвавши їх «множниками сили, на яких тримається будь-яка надійна оборона».

Ініціатива стане продовженням оборонної програми SAFE обсягом €150 млрд, яка передбачала надання країнам Євросоюзу пільгових кредитів на оборонні потреби. Запуск програми заплановано на другу половину 2027 року. Фінансування забезпечуватиметься частково коштом запозичень, частково – з наступного семирічного бюджету ЄС.

Остаточний обсяг фінансування визначать після консультацій із державами-членами Євросоюзу та НАТО. При цьому враховуватимуть, які саме військові можливості США збережуть у Європі, а які скоротять.

За даними Bloomberg, близько €21 млрд у межах програми SAFE досі залишилися незатребуваними. Приблизно половину цієї суми планують спрямувати на реалізацію оборонної ініціативи.

Водночас реалізація плану зіткнулася з фінансовими труднощами. У початковому проєкті наступного семирічного бюджету ЄС на оборону передбачили €130 млрд, близько половини з яких планували спрямувати на стратегічні засоби забезпечення. Однак під час бюджетних переговорів фінансування оборонної та космічної галузей скоротили на 30%.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що таке скорочення «поставить під загрозу найважливіші загальноєвропейські програми» та стане хибним сигналом для Росії.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо, що Пентагон відклав до 2027 року оприлюднення результатів перегляду військової присутності США в Європі. Ініціатива передбачає скорочення чисельності американського військового контингенту та зменшення обсягів військових ресурсів, які Вашингтон надає союзникам по НАТО.