«Бук-М3» – сучасний російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, ракет та безпілотників

Протягом 26 листопада та в ніч на 27 листопада Сили оборони України уразили п’ять військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед уражених цілей – зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс у районі населеного пункту Курошани Запорізької області. За даними Генштабу, окупанти використовували найсучаснішу модифікацію «Бука» для протиповітряного прикриття своїх військових угруповань на півдні.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ. Зокрема, у районі Талового Луганської області українські військові уразили пункт управління підрозділу противника, а в районі Селидового Донецької області – пункт управління безпілотниками, звідки окупанти наводили дрони на позиції українських захисників.

Під удар також потрапили об’єкти військової логістики російської армії:

склад паливно-мастильних матеріалів у районі Грибувахи Луганської області;

склад матеріально-технічних засобів у Луганську, де внаслідок удару спалахнула пожежа.

Масштаби завданих противнику збитків уточнюються.

«Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада Сили оборони України у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра» уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ, задіяний у виробництві твердого ракетного палива для ракет «Іскандер».

Крім того, Генштаб підтвердив масштабні пошкодження Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області внаслідок удару 23 листопада. Українські військові знищили 20 резервуарів, пошкодили ще 32 та ділянку трубопроводу.