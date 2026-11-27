Міжнародний аеропорт імені Євгена Доги в Кишиневі з 1 грудня 2026 року почне впроваджувати концепцію «Тихий аеропорт» (Silent Airport). У терміналі поступово скорочуватимуть кількість голосових оголошень, щоб зменшити рівень шуму та забезпечити комфортніше перебування пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на адміністрацію аеропорту.

Які оголошення скасують з 1 грудня

На першому етапі в терміналі припинять транслювати автоматичні голосові повідомлення про:

початок реєстрації на рейси;

завершення реєстрації;

прибуття літаків.

Водночас оголошення про посадку, номери виходів на посадку та повідомлення щодо безпеки й надзвичайних ситуацій поки збережуть.

Що потрібно знати пасажирам

Актуальну інформацію про рейси можна буде отримати з інформаційних екранів у терміналі, онлайн-табло на сайті аеропорту або через безкоштовний мобільний застосунок Your Accessible Flight, доступний для iOS та Android.

Адміністрація аеропорту рекомендує пасажирам регулярно перевіряти статус рейсу та номер виходу на посадку, особливо після проходження контролю безпеки. Відповідальність за своєчасне прибуття до виходу на посадку покладається на пасажира.

Для покращення інформування мандрівників у терміналі розпочали встановлення 64 нових цифрових моніторів.

За інформацією Radio Moldova, наразі в аеропорту Кишинева щодня транслюють до 344 голосових оголошень. Подібну практику скорочення кількості звукових повідомлень, за словами речниці аеропорту, вже запровадили у понад 150 аеропортах світу.

До слова, аеропорт Кишинева також готується до розширення пасажирського термінала. Будівельні роботи планують розпочати у грудні 2026 року, їхня тривалість становитиме 19 місяців. Проєкт передбачає збільшення зон очікування, реєстрації пасажирів та проходження контролю безпеки.

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