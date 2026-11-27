Російський диктатор Володимир Путін поставив перед військовими завдання модернізувати озброєння підводного флоту РФ для виконання бойових завдань у будь-якому районі Світового океану. Зокрема, очільник Кремля наголосив на необхідності забезпечення можливості ураження стратегічних об’єктів противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Відповідні заяви Путін зробив під час наради в Северодвинську після церемонії підняття військово-морського прапора на атомному підводному човні «Перм», який має посилити Тихоокеанський флот РФ.

За словами диктатора, усі складові військово-морського флоту Росії – надводні та підводні кораблі, військові з’єднання, берегові підрозділи та інфраструктура – мають бути готовими до відбиття загроз із морських та океанських напрямків.

«Потрібно володіти серйозною ударною протидією, щоб ефективно стримувати морське угруповання супротивника та уражати його стратегічні об’єкти», – заявив Путін.

Очільник Кремля також наголосив, що через зміну тактики ведення морських боїв Росії необхідно не лише будувати підводні човни, а й удосконалювати характеристики високоточної зброї великої дальності та протикорабельних ракет.

«Це дозволить створити ударні можливості корабельних угруповань для вирішення бойових завдань у будь-якому районі Світового океану», – зазначив диктатор.

Крім того, Путін закликав активніше залучати високотехнологічний малий та середній бізнес до співпраці з підприємствами оборонної промисловості.

Як зазначає видання, поставлені Путіним завдання виходять далеко за межі війни проти України. Заяви диктатора пролунали на тлі розширення географії ударів по російських суднах.

Нагадаємо, 24 листопада Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Лівії після атаки на російські судна. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна реалізує своє право на самооборону, а російські військові кораблі, судна, які перевозять озброєння, та танкери тіньового флоту є законними військовими цілями.

До слова, американське видання The New York Times назвало атаку України поблизу узбережжя Лівії свідченням зростання її військових спроможностей. За оцінками експертів, операція продемонструвала здатність України уражати російські військові цілі далеко за межами Чорного моря.