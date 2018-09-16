У Єгипті судитимуть синів екс-президента Мубарака
-
Розсилка
Синів екс-президента Мубарака звинувачують у розкраданні мільйонів доларів
У Єгипті за звинуваченням в маніпуляціях на фондовій біржі затримали двох синів колишнього президента країни Хосні Мубарака.
Про це повідомляє ВВС.
Справу проти Алаа та Гамаля Мубарак порушили ще в 2012 році — за рік після того, як їхній батько пішов у відставку. Тоді брати сплатили заставу та не відбували покарання.
Суд розгляне звинувачення проти них 20 жовтня. Самі ж брати відкидають інформацію про будь-які маніпуляції на ринку.
У Єгипті суд також постановив затримати у цій справі трьох інших фігурантів.
Алаа та Гамаль звинувачуються в розкраданні щонайменше 494 мільйонів єгипетських фунтів (близько 28 мільйонів доларів). Справа пов’язана з фондовим ринком та національним банком Єгипту.
ВВС додає, що тоді як Алаа був бізнесменом та тримався подалі від політики, Гамаль є колишнім банкіром, якому пророкували замінити батька на посаді президента.