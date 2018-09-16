У Єгипті судитимуть синів екс-президента Мубарака



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Синів екс-президента Мубарака звинувачують у розкраданні мільйонів доларів

У Єгипті за звинуваченням в маніпуляціях на фондовій біржі затримали двох синів колишнього президента країни Хосні Мубарака.

Про це повідомляє ВВС.

Справу проти Алаа та Гамаля Мубарак порушили ще в 2012 році — за рік після того, як їхній батько пішов у відставку. Тоді брати сплатили заставу та не відбували покарання.

Суд розгляне звинувачення проти них 20 жовтня. Самі ж брати відкидають інформацію про будь-які маніпуляції на ринку.

У Єгипті суд також постановив затримати у цій справі трьох інших фігурантів.

Алаа та Гамаль звинувачуються в розкраданні щонайменше 494 мільйонів єгипетських фунтів (близько 28 мільйонів доларів). Справа пов’язана з фондовим ринком та національним банком Єгипту.

ВВС додає, що тоді як Алаа був бізнесменом та тримався подалі від політики, Гамаль є колишнім банкіром, якому пророкували замінити батька на посаді президента.