П’ятеро військовослужбовців загинули в результаті аварії вертольота AS-532 турецьких військово-повітряних сил під час навчального польоту після зльоту з центральної провінції Ескішехір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

Вертоліт впав у сільській місцевості поблизу мікрорайону Йорукакчайір, приблизно за 25 кілометрів від центру міста.

«П’ятеро наших героїчних побратимів, які служили на борту вертольота ВПС, що зазнав аварії під час навчального польоту в Ескішехірі, загинули. Нехай Аллах помилує наших мучеників. Ми висловлюємо свої співчуття та бажаємо терпіння й сили їхнім скорботним родинам, Збройним силам Туреччини та нашому шляхетному народу», – йдеться в заяві міноборони.

Причини катастрофи вертольота наразі невідомі. Рятувальні служби працюють на місці аварії військового вертольота в районі Тепебаші центральної турецької провінції Ескішехір.

До слова, на Філіппінах під час навчального польоту зіткнулися два військові літаки SF-260. Унаслідок авіакатастрофи загинули четверо пілотів, які перебували на борту.