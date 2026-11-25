На російсько-естонському кордоні утворилися великі черги з людей, які намагаються потрапити до Естонії до запланованого закриття пунктів пропуску. Лише з російського боку в списку на перетин кордону перебувають понад 300 осіб. Про це повідомлдяють російські ЗМІ, пише «Главком».

Повідомляється, що люди починають збиратися біля кордону з шостої ранку. Вони записуються до спеціальних списків і чекають своєї черги. Деякі потрапили до переліку ще за два дні до цього, тому очікування на перетин кордону в окремих випадках розтягується на дві доби.

Російські прикордонники пропускають людей до так званого Мосту Дружби, який з'єднує Івангород з естонською Нарвою. Однак після цього десятки людей змушені чекати просто на мосту, доки їх зустрінуть естонські прикордонники та проведуть до пункту пропуску.

Через це російська сторона не може пропускати нових охочих перетнути кордон, поки попередня група не залишить міст. Ситуація може погіршитися, якщо Естонія не організує цілодобову роботу прикордонного пункту. Варто нагадати, що естонська влада планує з 1 грудня закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією щонайменше на пів року.

Через наближення цієї дати люди намагаються перетнути кордон якомога швидше, однак черги продовжують зростати.

Варто нагадати, що Естонія з 1 грудня закриває всі прикордонні переходи з Росією. Таку заяву ввечері 15 листопада міністр закордонних справ балтійської країни Маргус Цахкна