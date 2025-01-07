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Офіс президента оцінив, чи пом'якшить Трамп санкції щодо РФ після інавгурації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Офіс президента оцінив, чи пом'якшить Трамп санкції щодо РФ після інавгурації
Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Ірина Мудра: Я бачила в публічній площині такі думки, що Трамп чи його команда можуть розглядати питання пом’якшення санкцій

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра прокоментувала можливість змін у політиці США після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, щодо санкцій проти РФ. За її словами, наразі йдеться лише про публічні припущення, які не є офіційною позицією обраного президента. Про це Мудра зазначила в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я бачила в публічній площині такі думки, що Трамп чи його команда можуть розглядати питання пом’якшення санкцій на якийсь відсоток від, наприклад, торгівлі нафтопродуктами чи іншими ресурсами. Такі думки є, але навряд чи це офіційна позиція Трампа. Я думаю, що це питання розглядається і дискутується у різних варіантах. Але позиція України полягає в тому, що будь-які такі рішення мають прийматися за участі України. Якщо про це з нами будуть вести розмову, ми будемо дивитись які умови. Зараз це все поки що на рівні думок», – сказала заступниця голови ОП.

Також Мудра висловила впевненість, що Трамп не дозволить Україні програти у війні та залишитися без ресурсів для відновлення. Водночас вона відмовилася коментувати, чи зникне тема кредитної підтримки України зі сторони США після інавгурації Трампа.

«Я не готова це коментувати (тему кредитів від США, – Главком), бо не маю достатньо інформації. Але, думаю, жоден президент США не дозволить, щоб Україна програла цю війну і не мала ресурсів для відновлення країни. Мені б не хотілося спекулювати на цій темі, але подивимось, як буде поводитися новий президент США» – додала Ірина Мудра.

До слова, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

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Теги: Офіс президента Україна війна росія санкції військова допомога Дональд Трамп США

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