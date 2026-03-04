США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану

Представники Міністерства оборони США заявили, що знищення іранського флоту є основною метою операції

Американські військові знищили 17 іранських кораблів у ході кампанії проти Ірану, в якій беруть участь десятки тисяч американських військовослужбовців. Про це заявив адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM), передає «Главком» з посиланням на CNN.

«Простіше кажучи, ми зосереджені на знищенні всього, що може стріляти по нас. Наразі ми знищили 17 іранських кораблів, включаючи найбільш боєздатний іранський підводний човен, який тепер має пробоїну в борту», – заявив адмірал Бред Купер та детально описав «безперечні хірургічні удари» бомбардувальників B-2 і B-1.

Купер додав: «Протягом десятиліть іранський режим переслідував міжнародне судноплавство. Сьогодні в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці не залишилося жодного іранського корабля. І ми не зупинимося».

Заяви адмірала з'явилися через чотири дні після початку військової операції США проти Ірану під назвою «Епічна лють». Представники Міністерства оборони заявили, що знищення іранського флоту є основною метою операції. За словами Купера, в операції задіяно понад 50 тис. американських військовослужбовців і понад 200 винищувачів, а удари тривають цілодобово.

У відповідь на бомбардування США та Ізраїлю Іран запустив понад 500 балістичних ракет і понад 2000 безпілотників. Проте, за словами адмірала, «здатність Тегерана наносити удари по нас зменшується».

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило імена перших американських військових, які загинули під час війни проти Ірану. Йдеться про чотирьох резервістів армії США, які загинули 1 березня внаслідок атаки безпілотника на військовий об’єкт у порту Шуайба в Кувейті.

До слова, президент США Дональд Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. Таку оцінку дають частина експертів із зовнішньої політики та аналітиків Близького Сходу, яких опитав колишній міністр праці США Роберт Райх у колонці для The Guardian.