Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
Колумбійцю пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах
фото: скріншот із відео

Едвін Альберто Діаз закликав своїх друзів у Колумбії не їхати до Росії, а обирати для заробітків іншу країну

Військові 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри взяли в полон мігранта з Колумбії, який приїхав до Росії, щоб працювати в готелях. Натомість росіяни мобілізували його та відправили в окопи. Як інформує «Главком», про це повідомили в бригаді.

Полоненого звати Едвін Альберто Діаз, йому 31 рік. Він з Монтерії. Чоловік розповів, що витратив всі свої гроші для того, щоб придбати тур з Колумбії до Росії – вісім мільйонів песо. Йому запропонували працювати там в готелях. Втім, іноземець каже, що провів у Росії більше часу, ніж це передбачено законом.

Керівник мігранта відвіз його на тренувальну базу, звідки Едвін Альберто Діаз потрапив до російської армії. Колумбієць сприйняв це як покарання за порушення закону. Йому пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах.

Пресслужба бригади оприлюднила відеозвернення Едвіна Альберто Діаза. В ньому чоловік закликає своїх друзів у Колумбії не їхати до Росії, а обирати для заробітків іншу країну.

«Я це розповідаю добровільно тому, що не хочу, щоб Росія обманювала моїх співвітчизників так само, як обманула мене», – сказав колумбієць.

Нагадаємо, у Куп’янську троє російських військових добровільно здалися в полон українським захисникам, скориставшись чат-ботом «Хочу жити». Виведення окупантів із міста координував начальник розвідки батальйонної тактичної групи «Хартія».

До слова, дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.

