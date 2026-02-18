Головна Світ Політика
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
Прикордонним з Росією країнам дозволили використати фонди ЄС як кредитні гарантії
фото: Politico

ЄС пропонує залучити міжнародні банки до інвестицій у східні області союзу, які постраждали через війну Росії проти України

Європейська комісія оголосила стратегію економічної підтримки регіонів Євросоюзу, що межують із Росією, Білоруссю та Україною і зазнали економічного спаду через війну, однак нових коштів із чинного бюджету ЄС виділяти не планують. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Східні регіони ЄС втратили інвестиції та туристичні потоки через війну

У Брюсселі зазначають, що східні регіони ЄС зіткнулися зі скороченням інвестицій, падінням вантажопотоку та зменшенням туристичних потоків. Найбільше це вплинуло на країни Балтії, Фінляндію та Польщу.

Стратегія Єврокомісії передбачає стимулювання міжнародних фінансових інституцій до інвестування у прикордонні території, однак без прямого збільшення фінансування з бюджету ЄС, який діє до 2028 року. Представники Комісії пояснили, що нинішні фінансові рамки перевантажені. «Найбезпечніші кордони – це не лише ті, які контролюються, а й ті, які живі», – сказала членкиня міської ради фінського Турку Нііна Ратілайнен. За її словами, інвестиції у робочі місця, чисту енергетику та освіту створюють основу для реальної безпеки прикордонних регіонів. 

Польські регіони заявили про прямий економічний тиск

У Єврокомісії також побоюються, що економічні труднощі можуть спричинити відтік населення зі східних областей, що потенційно послабить обороноздатність кордонів ЄС і зробить місцеві громади більш вразливими до російської пропаганди.

Голова польського регіону Підкарпаття Владислав Ортиль заявив, що його область «безпосередньо відчуває наслідки війни, включно з міграційним тиском, порушеннями транспорту та зростанням навантаження на державні служби і економіку». Він додав, що «зростання геополітичної напруженості» змушує ЄС спрямовувати ресурси на зміцнення стійкості прикордонних територій.

Єврокомісар із питань згуртованості Рафаеле Фітто під час презентації плану зазначив: «З початку російської агресії місця, які раніше були створені для повсякденного життя, транскордонної торгівлі та туризму, тепер використовуються для безпеки, логістики, дронів та екстреної підтримки».

Єврокомісія запустила платформу EastInvest для залучення інвестицій

Ключовим елементом ініціативи стане платформа EastInvest, до якої планують залучити Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Північний інвестиційний банк і національні фінансові установи. Країнам, що межують із Росією, Білоруссю та Україною: зокрема Румунії, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві – дозволять використовувати частину регіональних фондів ЄС як гарантії для кредитування бізнесу.

Очікується, що це дозволить забезпечити дешеві кредити для підприємств у прикордонних регіонах, які зараз мають обмежений доступ до фінансування. Водночас країни Балтії вже сигналізують, що використовуватимуть нову стратегію як аргумент у переговорах щодо наступного довгострокового бюджету ЄС після 2028 року.

«Ми очікуємо, що наші особливості будуть враховані під час переговорів», – заявив міністр Європи Литви Сігітас Міткус.

Голова словацького регіону Пряшів Мілан Майерський наголосив на необхідності прямого доступу до коштів ЄС. «У Східній Словаччині ми щодня відчуваємо економічні, соціальні та безпекові наслідки російської війни. Наш ВВП на душу населення становить трохи більше ніж 54% від середнього показника ЄС, і війна поглибила структурні розриви», – сказав він.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонні регіони Євросоюзу втратили частину економічної активності через падіння туризму, закриття транспортних маршрутів і зміну безпекових пріоритетів. На цьому тлі країни східного флангу ЄС наполягають на збільшенні фінансування у майбутньому бюджеті Союзу, а також на створенні спеціальних інструментів підтримки для територій, що межують із зонами конфлікту.

