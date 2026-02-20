Латвія звинуватила Росію у блокуванні мирного процесу

Байба Браже наголосила на відсутності політичної волі Москви до припинення війни та розкритикувала формат перемовин

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Росія затягує мирні переговори і не демонструє політичної готовності до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

Вона сказала, коментуючи перебіг переговорних процесів. За словами Браже, стратегічні цілі Москви залишаються незмінними, що впливає на характер діалогу. «Тому формат переговорів з російської сторони застопорився. Це нечесні переговори», – заявила глава МЗС Латвії.

Вона зазначила, що технічні переговори, у яких беруть участь представники спецслужб, стосуються переважно моніторингу та процедурних питань, які можуть бути актуальними у разі досягнення режиму припинення вогню. «Але головне – політична воля до припинення війни – не помітна», – підкреслила міністерка.

Окремо Браже торкнулася теми санкційної політики Євросоюзу. За її словами, 20-й пакет санкцій спочатку був значно жорсткішим, однак кілька держав-членів намагаються пом’якшити його параметри. Вона додала, що робота над досягненням компромісу щодо нових обмежень триває.

Заяви латвійської дипломатки пролунали на тлі активних дискусій у ЄС щодо подальшого санкційного тиску на Росію та перспектив мирних переговорів.

Нагадаємо, що висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що для досягнення сталого миру в Україні Росія повинна продемонструвати реальну готовність до компромісів та піти на суттєві поступки. Виступаючи на пресконференції Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз не прийме «мир на умовах агресора». За її словами, Кремль досі не надав жодних вагомих доказів того, що він справді прагне припинення вогню, а не просто операційної паузи для перегрупування військ.