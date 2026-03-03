Ураження ядерного об'єкта в Ірані: деталі від МАГАТЕ

Супутниковий знімок показує будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, яка була пошкоджена внаслідок атаки США, станом на 3 грудня 2025 року

МАГАТЕ: Радіаційних наслідків не очікується

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що нещодавно було пошкоджено будівлю підземного заводу збагачення урану в Натанзі, Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити, що нещодавно було завдано шкоди вхідним будівлям іранського підземного заводу збагачення урану (FEP) в Натанзі. Радіаційних наслідків не очікується, і додаткового впливу на сам завод, який був серйозно пошкоджений під час конфлікту в червні, виявлено не було», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. «Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану», – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, до якої входять 35 країн.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Зокрема, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі.