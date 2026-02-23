Головна Країна Події в Україні
Сили спецоперацій атакували ракетний підрозділ Чорноморського флоту РФ у Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Українські спецпризначенці завдали серії ударів по військових цілях у Криму та на Донеччині
скріншот з відео

Під удар FP-2 потрапив район зосередження комплексу «Бастіон», а також склади боєприпасів і МТЗ на окупованій Донеччині

У ніч на 23 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали вогневих ударів по низці об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, уразивши район зосередження ракетного дивізіону «Бастіон» та кілька складів забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сил спеціальних операцій України.

Як повідомили у ССО, операцію провели підрозділи «Front Strike», які застосували ударні дрони FP-2. Однією з ключових цілей став район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ на території тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що підрозділ має на озброєнні берегові ракетні комплекси «Бастіон».

Окрім цього, на тимчасово окупованій частині Донецької області поблизу населеного пункту Нижня Кринка українські військові уразили склад боєприпасів російських сил зі складу угруповання військ «Юг». Ще один удар було завдано в районі Великої Новосілки, де під вогневий вплив потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що такі дії спрямовані на зниження наступального потенціалу російських військ та порушення логістики противника на окупованих територіях. Підрозділи ССО продовжують застосовувати асиметричні методи ураження військових об’єктів РФ.

Нагадаємо, що підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України. У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

 

