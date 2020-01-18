В США у штаті Юта сталася стрілянина – загинули чотири людини



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Ще одна людина отримала поранення і була госпіталізована

У місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє NBC News.

Повідомляється, що стрілянина сталася вічному, 17 січня, на перетині вулиць Main Street і 130 South. За даними місцевої поліції, потерпілий був госпіталізований, ймовірний стрілок був затриманий і зараз знаходиться під вартою.

Зараз обставини стрілянини невідомі, загрози для місцевого населення немає.

«Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвілла. Ми оплакуємо загибель невинних людей», – написав губернатор Юти Гері Герберт в своєму Twitter, зазначивши, що департамент громадської безпеки штату і державна криміналістична лабораторія надають місцевим органам допомогу в розслідуванні.

NOW: additional police resources arriving to the scene in Grantsville where 4 people were found dead. @GrantsvillePD has a person in custody, another person was shot and injured. LINK: https://t.co/JbdfoVbNh3 @KUTV2News pic.twitter.com/UCKA1E5S56 — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) January 18, 2020

Нагадаємо, поліція штату Даллас повідомила про стрільбу під час баскетбольного матчу між шкільними командами Саут-Оук-Кліфф та Кімбалла. Інцидент стався в одній зі шкіл штату Даллас.

Як повідомлялося, у США через озброєного чоловіка закрили авіабазу Нацгвардії.