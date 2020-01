В США у штаті Юта сталася стрілянина – загинули чотири людини

Ще одна людина отримала поранення і була госпіталізована

У місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє NBC News.

Повідомляється, що стрілянина сталася вічному, 17 січня, на перетині вулиць Main Street і 130 South. За даними місцевої поліції, потерпілий був госпіталізований, ймовірний стрілок був затриманий і зараз знаходиться під вартою.

Зараз обставини стрілянини невідомі, загрози для місцевого населення немає.

«Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвілла. Ми оплакуємо загибель невинних людей», – написав губернатор Юти Гері Герберт в своєму Twitter, зазначивши, що департамент громадської безпеки штату і державна криміналістична лабораторія надають місцевим органам допомогу в розслідуванні.

