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    У світі

    Аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу

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    Аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу

    Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході Багдада

    Міжнародний аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу. На територію аеровокзалу впали дві ракети типу «Катюша».

    Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іракських військових.

    Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході іракської столиці.

    Про постраждалих і завдані збитки не повідомляється.

    В даний час немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом.

    Зазначимо, що аеропорт Багдада, військова база Ет-Таджі, де розташовані американські військові, а також посольство США в Іраку регулярно зазнають обстрілыв.

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