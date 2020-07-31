Аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу
Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході БагдадаМіжнародний аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу. На територію аеровокзалу впали дві ракети типу «Катюша».
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іракських військових.
Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході іракської столиці.
Про постраждалих і завдані збитки не повідомляється.
В даний час немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом.
Зазначимо, що аеропорт Багдада, військова база Ет-Таджі, де розташовані американські військові, а також посольство США в Іраку регулярно зазнають обстрілыв.